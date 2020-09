Coronavirus: Indonesia, tornano le restrizioni a Giacarta (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 10 SET - Giacarta tira il "freno a mano" per far fronte a una nuova fiammata di casi di Coronavirus e annuncia l'imminente imposizione di un lockdown parziale: lo ha annunciato il ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Giacarta tira il "freno a mano" per far fronte a una nuova fiammata di casi di coronavirus e annuncia l'imminente imposizione di un lockdown parziale: lo ha annunciato il gover ...