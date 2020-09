Coronavirus: India, record di 95.735 casi in 24 ore (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA, 10 SET - L'India ha registrato 95.735 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta di un nuovo record giornaliero che porta il bilancio complessivo dei contagi a quota 4.465.863. Lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

