Coronavirus in Italia: più di 1.500 nuovi casi nelle ultime 24h (Di giovedì 10 settembre 2020) Non accenna a diminuire la pressione e la preoccupazione per la situazione del Coronavirus in Italia. L’apertura delle scuole è imminente, ma molte Regioni hanno già annunciato uno slittamento: in parte è dovuto alla necessità di attrezzarsi, in altri casi per i numeri in crescita e i focolai sparsi per il paese. Anche nel bollettino di oggi 10 settembre, i numeri sono in crescita. Covid-19, crescono ancora nuovi casi e ricoveri L’ottimismo di fine luglio continua a lasciare il posto al timore: allora i nuovi casi erano vicini a scendere sotto quota 100, poi la brutale risalita. Nel giro di poco più di un mese, sono tornati ad aumentare tutti i dati, anche per via dello stabile aumento dei tamponi giornalieri. ... Leggi su thesocialpost

