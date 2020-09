Coronavirus in Italia, il bollettino: crescono i contagi (1.597), stabile il numero di tamponi. Si riaccendono le speranze sul vaccino (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono 10 i decessi nelle ultime 24 ore, che hanno visto occupare 58 letti in più nei reparti Covid ordinare e 14 nelle terapie intensive Leggi su lastampa

RaiNews : #Coronavirus, 1434 nuovi contagi e 14 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi casi e 10 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - RaiNews : #Coronavirus, 1.597 nuovi contagi e 10 morti nelle ultime 24 ore in Italia - marieta99044909 : RT @rimmel83837671: Bbc ha stilato una lista dei politici che diffondono più fake news sull’argomento coronavirus: a rappresentare l’Italia… - LaStampa : Sono 10 i decessi nelle ultime 24 ore, che hanno visto occupare 58 letti in più nei reparti Covid ordinare e 14 nel… -