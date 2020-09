Coronavirus, in Francia quasi 10mila nuovi casi in 24 ore (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono poco meno di 10mila, 9.843, i nuovi casi di Coronavirus in Francia, cifre che confermano il trend al rialzo di tutti i parametri epidemici. La Direzione generale della Sanità comunica anche il ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia quasi 10mila nuovi casi in 24 ore #covid - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Francia: 'Presto decisioni difficili, la situazione è preoccupante'. In Gb torna il divieto di assem… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus 8.550 casi in #Francia in ultime 24 ore. I morti sono 12 - GugliucciAnt : RT @icebergfinanza: 'Il governo francese sarà obbligato a prendere alcune decisioni difficili entro 10 giorni al massimo'. Lo ha detto Jean… - bizcommunityit : Coronavirus, quasi 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore in Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus, Francia: quasi 10mila contagi in 24 ore. Macron: "Nuove misure" QUOTIDIANO.NET Coronavirus Roma, impennata dei casi: 163 nuovi positivi, 120 nella Capitale

I contagi totali da inizio emergenza sono 12677: giovedì eseguiti oltre 10mila tamponi nel Lazio. L'assessore D'Amato: “Il valore Rt regionale a 0.52” Scende di poco il numero dei nuovi casi di Corona ...

El Shaarawy può tornare in Europa: dalla Roma al PSG, le soluzioni

Il ritorno del Faraone. No, non è il titolo di un film fantascientifico: Stephan El Shaarawy è pronto a tornare in Europa. L'indiscrezione lanciata questa matti ...

I contagi totali da inizio emergenza sono 12677: giovedì eseguiti oltre 10mila tamponi nel Lazio. L'assessore D'Amato: “Il valore Rt regionale a 0.52” Scende di poco il numero dei nuovi casi di Corona ...Il ritorno del Faraone. No, non è il titolo di un film fantascientifico: Stephan El Shaarawy è pronto a tornare in Europa. L'indiscrezione lanciata questa matti ...