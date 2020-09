Coronavirus in Campania: misure anti-contagio prorogate fino al 24 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) L’ultima ordinanza del governatore De Luca conferma e aggiorna le disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative per la gestione del rischio di contagio da Coronavirus in Campania. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza contenente ‘Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da … Leggi su 2anews

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,7% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 14 morti e #contagi in crescita. #Lombardia e Campania le regioni con il maggior numero di persone c… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, focolaio a Caivano: 75 positivi in un macello - TgrRai : @ADeLaurentiis positivo al #Coronavirus. Il presidente di @sscnapoli e @SerieA ieri ha pranzato con altri president… - ValBianchiMian : RT @SkyTG24: Coronavirus Campania, focolaio a Caivano: 75 positivi in un macello -