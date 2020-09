Coronavirus in Campania, i dati del 9 settembre: 180 nuovi positivi (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 9 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 180 nuovi positivi su 7.482 tamponi effettuati. In Campania sono 180 i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui 73 casi di rientro da fuori regione o connessi a precedenti positivi da rientro; 31 i guariti e un decesso. … Leggi su 2anews

