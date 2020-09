Coronavirus, in Campania 180 nuovi positivi (73 tornati dalle vacanze) (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono 180 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 7.482 tamponi. Dei 180 nuovi casi, 73 sono legati a casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 8.760, mentre il totale dei tamponi esaminati è 481.767. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che c’è un nuovo decesso legato al Coronavirus. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza è 450. Sono 31 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 4.568, di cui 4.564 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. L'articolo ... Leggi su ildenaro

