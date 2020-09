Coronavirus, il professor Zangrillo: “Le orecchie a sventola sono l’unico effetto collaterale della mascherina” (Di giovedì 10 settembre 2020) L’unico vero effetto collaterale della mascherina? Lo rivela Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, su Twitter. “sono le orecchie a sventola“, è la battuta dello specialista che a corredo posta anche una sua foto ‘dimostrativa’ dell’effetto avverso. Uno scatto in cui compare con le orecchie piegate dall’elastico del dispositivo di protezione, al fianco del collega Massimo Clementi, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele, risparmiato invece dall’effetto orecchie a ... Leggi su meteoweb.eu

