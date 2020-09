Coronavirus: il Portogallo inasprisce le restrizioni (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA-AFP, - LISBONA, 10 SET - Il governo portoghese ha deciso oggi di inasprire le proprie restrizioni sanitarie poco prima dell'inizio dell'anno scolastico, al fine di frenare l'aumento del numero di ... Leggi su corrieredellosport

serenel14278447 : Coronavirus: il Portogallo inasprisce le restrizioni - GiaPettinelli : Coronavirus: il Portogallo inasprisce le restrizioni - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Coronavirus: il Portogallo inasprisce le restrizioni - francopizzetti : Lock down riprende in UE e UK.Lentamente ma riprende - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus, Francia: oltre 8.500 casi in un giorno. Uk torna a vietare riunioni con più di 6 persone: “Arresto e multe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Portogallo Coronavirus: il Portogallo inasprisce le restrizioni Tiscali Notizie Ligue 1: riprende il campionato con Montpellier – Nice e Monaco – Nantes. PSG decimato dal Covid 19

La sosta del campionato ha consentito alla Nazionale francese di calcio di inanellare due vittorie in Uefa Nations League (Svezia e Croazia) e di guidare la classifica del girone A, sia pure sovrastat ...

Coronavirus: il Portogallo inasprisce le restrizioni

(ANSA-AFP) - LISBONA, 10 SET - Il governo portoghese ha deciso oggi di inasprire le proprie restrizioni sanitarie poco prima dell'inizio dell'anno scolastico, al fine di frenare l'aumento del numero d ...

La sosta del campionato ha consentito alla Nazionale francese di calcio di inanellare due vittorie in Uefa Nations League (Svezia e Croazia) e di guidare la classifica del girone A, sia pure sovrastat ...(ANSA-AFP) - LISBONA, 10 SET - Il governo portoghese ha deciso oggi di inasprire le proprie restrizioni sanitarie poco prima dell'inizio dell'anno scolastico, al fine di frenare l'aumento del numero d ...