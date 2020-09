Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.597 nuovi contagi e 10 morti. In aumento i ricoveri con sintomi e nelle terapie intensive (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono 1.597 (ieri erano 1.434) i nuovi contagi da Coronavirus isolati in Italia a fronte di 94.186 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 10 (14 ieri) in più per un totale di 35.587 decessi. Il totale dei dimessi/guariti è di 211.885 (+613), mentre il totale degli attualmente positivi è di 35.708 (+974). Sono, invece, 1.836 i ricoverati con sintomi (+58), di questi 164 (+14) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 33.708 pazienti. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia (245), Campania (180), Lazio (163), Veneto (147), Liguria (114) ed Emilia Romagna (110). L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale

