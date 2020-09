Coronavirus, il arrivo il tampone Made in Italy pronto in 3 minuti (Di giovedì 10 settembre 2020) In arrivo anche un nuovo tampone salivare che diagnostica il Coronavirus in soli 3 minuti. È prodotto da un’azienda italiana Si chiama Daily Tampon, la nuova invenzione tutta italiana che in soli tre minuti permette di sapere se si è positivi al Coronavirus. Una novità che giunge in un periodo estremamente importante e delicato per il nostro paese per quanto riguarda la pandemia da Covid-19. A seguito di un notevole rialzo del numero di contagi ed in vista dell’apertura delle scuole, si è reso necessario un massiccio screening della popolazione al fine di individuare e bloccare eventuali focolai. Da ciò si deduce che un tampone rapido sia esattamente ciò che può coadiuvare un così difficile ritorno alla ... Leggi su zon

