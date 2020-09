Coronavirus, i numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Preoccupano le terapie intensive. Con l’apertura delle scuole si delineeranno gli scenari futuri» (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 10 settembre Dieci le vittime, 1.597 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono questi alcuni dei dati rilasciati nella giornata di oggi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute nel consueto bollettino giornaliero sull’andamento del Coronavirus, in Italia. E se il numero dei decessi rimane relativamente contenuto da un po’ a questa parte, a preoccupare tra le altre cose sono le terapie intensive, come spiega la fisica Daniela Paolotti, ricercatrice della Fondazione Isi. Il numero dei pazienti in terapia intensiva, infatti, continua a salire. «Segno evidente che questo virus non può per niente al mondo essere preso sotto gamba», dice Paolotti. Come si spiega il numero ... Leggi su open.online

