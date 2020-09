Coronavirus, i dati – 1.597 nuovi casi e 10 morti. Leggero calo dei tamponi: 94mila. Crescono i ricoveri, anche in terapia intensiva (Di giovedì 10 settembre 2020) Crescono -lentamente ma costantemente – i nuovi casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 1.597, oltre 150 in più rispetto a ieri (1.434). Lo segnala il bollettino del ministero della Salute, secondo cui il totale dei contagi tocca quota 283.180. Diminuiscono le vittime: 10, a fronte dei 14 di ieri. Ma l’indicatore che si guarda con più attenzione è la situazione dei ricoveri ospedalieri in aumento, con 1836 persone (+58) e in particolare quella delle terapie intensive: 164 pazienti (+14). L'articolo Coronavirus, i dati – 1.597 nuovi casi e 10 morti. Leggero calo dei tamponi: ... Leggi su ilfattoquotidiano

