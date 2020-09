Coronavirus, giovedì 10 settembre: sono 163 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – “Su oltre 10mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 163 casi, di questi 120 sono a Roma, e un decesso. Il valore RT e’ a 0.52 e il ministero conferma la buona capacita’ di monitoraggio”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Nella Asl Roma 1 sono 60 i casi nelle ultime 24h e di questi venti i casi di rientro, dodici con link dalla Sardegna, due dalla Toscana, uno dall’Ucraina, uno dalla Romania, uno dalla Francia, uno dal Ghana, uno dalla Puglia e uno dalla Campania. Ventidue sono i casi con link familiari o contatti di casi gia’ noti e isolati- spiega D’Amato. “Nella Asl Roma 2 sono 50 i ... Leggi su romadailynews

