Coronavirus, Francia: quasi 10mila contagi in 24 ore. Macron: "Nuove misure" (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Coronavirus è lontano dall'essere debellato nel mondo, secondo i dati dell'osservatorio della Johns Hopkins University i casi accertati a livello globale sono 27.766.325 , con 902.468 decessi. ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Francia: 'Presto decisioni difficili, la situazione è preoccupante'. In Gb torna il divieto di assem… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus 8.550 casi in #Francia in ultime 24 ore. I morti sono 12 - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: quasi 9.000 casi in Francia in 24 ore. Lievi aumenti per ricoveri e pazienti in rianimazione. Sono 4.… - icebergfinanza : 'Il governo francese sarà obbligato a prendere alcune decisioni difficili entro 10 giorni al massimo'. Lo ha detto… - CretellaRoberta : Coronavirus, in Francia contagi boom, 10mila in 24 ore: In India record di casi 95.735 in 24 ore. la Gran Bretagna… -

Coronavirus, Francia: quasi 10mila contagi in 24 ore. Macron: "Nuove misure" QUOTIDIANO.NET

