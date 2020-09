Coronavirus, Fontana firma nuova ordinanza: resta l'obbligo di mascherina al chiuso (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano, 10 settembre 2020 - resta l'obbligo di usare la mascherina al chiuso, mentre all'aperto è obbligatoria nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale: è quanto ... Leggi su ilgiorno

radiolombardia : Coronavirus, Fontana firma nuova ordinanza: resta obbligo mascherina al chiuso - - robertozamboni7 : RT @Pinucci63757977: Italia Viva dovrebbe liberarsi di questo peso: la Baffi è un'amica di Fontana già nota per la nomina ottenuta dal cent… - KDFrom_9 : RT @AndreaLompio53: Ed ecco l'ennesima ruberia della Regione Lombardia color #Lega. Uno scandalo dietro l'altro, costruito sopra una montag… - AndreaLompio53 : Ed ecco l'ennesima ruberia della Regione Lombardia color #Lega. Uno scandalo dietro l'altro, costruito sopra una mo… - Pinucci63757977 : Italia Viva dovrebbe liberarsi di questo peso: la Baffi è un'amica di Fontana già nota per la nomina ottenuta dal c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fontana

MILANO - In Lombardia rimane l'obbligo di usare la mascherina al chiuso, mentre all'aperto ciò vale nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. È quanto stabilisce la nuova ...L'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso ha capito subito di essere stato contagiato dal coronavirus. Non ha avuto nemmeno bisogno di attendere i sintomi, perché quello che aveva visto in un ...