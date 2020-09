Coronavirus, Fondazione Gimbe 34 mila casi e ricoveri +27,5% (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe registra nella settimana 2-8 settembre, rispetto alla precedente, "un incremento dei nuovi casi, 9.964 vs 9.015, e dei casi ... Leggi su gazzettadelsud

RaiNews : Rispetto alla precedente, nella settimana presa inconsiderazione si è registrato un incremento dei nuovi casi (9.96… - infoitsalute : Coronavirus, Fondazione Gimbe: casi e ricoveri in continuo aumento - annacerati : RT @RaiNews: Rispetto alla precedente, nella settimana presa inconsiderazione si è registrato un incremento dei nuovi casi (9.964 vs 9.015)… - foggylady : RT @searain83: se si nega il virus il virus si rafforza mi sembra semplice Coronavirus, Fondazione Gimbe: casi e ricoveri in continuo aume… - Unomattina : RT @RaiNews: Rispetto alla precedente, nella settimana presa inconsiderazione si è registrato un incremento dei nuovi casi (9.964 vs 9.015)… -