Coronavirus, esperto: “Non ci sono nuovi test rapidi e sicuri al 100%. I giovani meglio a scuola che in giro, il rischio zero non esiste” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Non alimentiamo confusione. Se ci fossero nuovi test rapidi e sicuri al cento per cento, andrebbe bene. Oggi non risultano essercene. Sui test salivari, per esempio, mancano i dati. La regola è che tutto quello che è utile all’individuazione e al tracciamento va bene, se poi diventa però un ‘fai da te’ allora non contribuisce a migliorare il sistema“: lo ha detto, all’agenzia Dire, Pier Luigi Bartoletti, vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia e segretario provinciale della Fimmg Roma. Bartoletti ha poi aggiunto che “negli studi medici in questi giorni c’è un grande pressione. Le persone vogliono sapere come devono comportarsi rispetto ai test, ai tamponi, al ritorno a ... Leggi su meteoweb.eu

FrancescaTalozz : RT @OsservaDiritti: #Femminicidi triplicati con il lockdown: durante la chiusura per il #coronavirus è stata ammazzata una #donna ogni due… - KiriBiri1 : RT @OsservaDiritti: #Femminicidi triplicati con il lockdown: durante la chiusura per il #coronavirus è stata ammazzata una #donna ogni due… - Mbyk019285 : RT @OsservaDiritti: #Femminicidi triplicati con il lockdown: durante la chiusura per il #coronavirus è stata ammazzata una #donna ogni due… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus esperto Coronavirus in Francia, l'esperto: «La situazione è preoccupante» triestecafe.it Viola: "Vaccino per Coronavirus entro l'anno non è credibile"

Lo ha affermato Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, intervenendo ad 'Agorà' su Rai 3 dopo lo stop temporaneo della sperimentazione sul candidato vaccino anti Coronavirus dell ... di ...

Bollettino coronavirus Italia 10 settembre/ Dati Min. Salute: “No a nuovo lockdown”

Bollettino coronavirus Italia, i dati sull’emergenza sanitaria del Ministero della Salute al 10 settembre: le ultime notizie su morti, contagi e guariti. Roberto Speranza, Ministro della Salute (LaPre ...

Lo ha affermato Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, intervenendo ad 'Agorà' su Rai 3 dopo lo stop temporaneo della sperimentazione sul candidato vaccino anti Coronavirus dell ... di ...Bollettino coronavirus Italia, i dati sull’emergenza sanitaria del Ministero della Salute al 10 settembre: le ultime notizie su morti, contagi e guariti. Roberto Speranza, Ministro della Salute (LaPre ...