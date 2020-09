Coronavirus, De Magistris: "Stadi chiusi? Riapriamo a 20/30 mila spettatori" (Di giovedì 10 settembre 2020) NAPOLI - Stadi chiusi ai tifosi? " Sarei per un punto di equilibrio , di buon senso e rispetto salute ma anche per una ripresa attività ". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris , in ... Leggi su corrieredellosport

In premessa è doveroso chiarire che siamo consapevoli della serietà che si deve a un argomento che evidentemente non viene correttamente valutato da tutti: il diffondersi del covid-19. Si può discuter ...

Regionali Campania, sfidanti su terreni diversi: 10 giorni al ‘giudizio’. Le strategie

Vincenzo De Luca guarda allo sviluppo di Napoli, Stefano Caldoro garantisce che il centrodestra è unito e denuncia il caos in Regione su scuola e gestione del Covid, Valeria Ciarambino parla di ombre ...

