Coronavirus, De Lurentiis positivo al Covid. Roma, polemiche per la movida senza mascherina. Gran Bretagna, vietati raduni con più di 6 persone – LIVE (Di giovedì 10 settembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia13.10 – Roma, polemiche per la movida senza mascherina polemiche a Roma per un evento in zona San Lorenzo al quale hanno preso parte tantissime persone, molte delle quali senza mascherina, come previsto dalla normativa in vigore. Nelle foto circolate sulla rete si registrano anche violazioni della norma che vieta assembramenti. 12.50 – Milano, studente positivo al liceo ... Leggi su newsmondo

