Coronavirus, De Laurentiis positivo al Covid-19: tampone per Lotito e tutti i presenti all’assemblea di Lega Serie A (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Covid-19 irrompe tra i presidenti di Serie A e crea comprensibile apprensione tra tutti coloro che erano presenti all'Hotel Hilton di Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A svoltasi mercoledì 9 settembre 2020. Aurelio De Laurentiis, infatti, era tra i dirigenti che hanno partecipato alla riunione ed il patron del Napoli, suo malgrado, è risultato positivo al tampone effettuato successivamente al termine dell'assemblea. Il protocollo di sicurezza anti-Covid imporrà adesso tampone, distanziamento sociale, rigoroso rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione e delle norme igienico-comportamentali, eventuale isolamento in caso di riscontrata ... Leggi su mediagol

10/09/2020 - La notizia della positività al Covid-19 del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha inevitabilmente ripercussioni tanto sui presenti ieri alla Assemblea della Lega di Serie A che s ...

10/09/2020 - La notizia della positività al Covid-19 del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha inevitabilmente ripercussioni tanto sui presenti ieri alla Assemblea della Lega di Serie A che s ...