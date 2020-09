Coronavirus, come funziona il test della saliva (Di giovedì 10 settembre 2020) Il test della saliva verrà utilizzato all'Università di Padova per monitorare il personale docente con la medesima frequenza con cui si testa il personale sanitario, e quindi ogni 20 giorni. Il rettore Rosario Rizzuto ha spiegato che il test è autogestito e questo "è un salto in avanti grandissimo". "La diagnosi molecolare da saliva ha una affidabilita' pari a quella dei tamponi - ha aggiunto Rizzuto, parlando alla presenza del governatore Luca Zaia, nel punto stampa sul Coronavirus a Marghera -. Quindi si puo' immaginare una procedura di prelievo di saliva che da' la stessa informazione molecolare di un tampone. E questo significa garantire a chi tutti i giorni va in aula ad insegnare agli studenti e agli studenti stessi la ... Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB Coronavirus, nuovo contagio a Palma Campania: adesso i casi attivi sono 9

«Abbiamo un nuovo caso di Covid qui a Palma Campania. Si tratta di un ragazzo tornato dalla Sardegna». Ad annunciarlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che attraverso i social ha rifer ...

Una doccia fredda sul vaccino "Stop a test, reazione anomala"

Il vaccino contro il coronavirus ha avuto una improvvisa battuta d’arresto. Il Gruppo farmaceutico AstraZeneca, associato alla Università di Oxford, ha annunciato la sospensione dei test clinici a cau ...

