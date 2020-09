Coronavirus, bollettino Italia: 1.600 contagi oggi 10 settembre. E quasi 100mila tamponi (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono 1.597 i casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.434) per un totale di 283.180. Dai dati del ministero della Salute emerge invece un calo delle vittime, 10 in un giorno mentre ieri, 9 settembre, erano 14. Il totale complessivo dei morti sale così a 35.587 Leggi su firenzepost

SkyTG24 : ?? Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il #Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppa… - Corriere : Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi casi e 10 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri ?… - MaricaGusmitta : RT @Corriere: Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi casi e 10 morti. Aumentano i ricoveri in terapia in... - TSTARANTO : Coronavirus: Il bollettino nazionale del 10 settembre. 159 -