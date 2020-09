Coronavirus, “basso rischio di diffusione da bambino a bambino e rara la trasmissione ad adulto” (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus, “basso rischio di diffusione da bambino a bambino e rara la trasmissione ad adulto”. A tranquillizzare insegnanti e genitori in occasione della riapertura del nuovo anno scolastico è l’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid), che in un articolo pubblicato su Jama Pediatrics mette in evidenza come nei bambini la suscettibilità all’infezione da Sars-CoV-2 “sia dimezzata rispetto agli adulti”. Tra ansie legittime e prudenza ai massimi in alcune regioni i bambini sono tornati all’asilo e a breve sarà il momento anche per gli alunni delle elementari. A tranquillizzare insegnanti e genitori in occasione della riapertura del ... Leggi su limemagazine.eu

