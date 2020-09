Coronavirus, altri sei tamponi positivi in provincia (Di giovedì 10 settembre 2020) Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità all'indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19 . Leggi su lagazzettadelserchio

MediasetTgcom24 : Coronavirus: altri 1.434 contagi e 14 morti. 96mila i tamponi - MediasetTgcom24 : Coronavirus: altri 1.370 nuovi contagi e 10 morti nelle ultime 24 ore - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.297 nuovi casi e altri 8 morti nelle ultime 24 ore - Ronnyfootball_ : RT @FabRavezzani: De Laurentiis ha sintomi del Coronavirus, effettua il tampone e senza aspettare il risultato si presenta all’assemblea di… - TanganelliAnna : Coronavirus: Oggi altri 4 nuovi positivi a Castel Bolognese (30 in provincia) - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri

Corriere della Sera

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.963 casi di positività, 110 in più rispetto a ieri, di cui 64 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...In tutto sono stati arruolati 584 pazienti ricoverati per COVID-19 con polmonite e saturazione in aria ambiente ... fu dell'1% nel gruppo remdesivir per 5 giorni e del 2% negli altri due gruppi. Gli ...