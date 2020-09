Coronavirus: altri 1597 nuovi casi (con meno tamponi) e 10 decessi (Di giovedì 10 settembre 2020) Il bollettino odierno della Protezione Civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia ci racconta di un incremento dei contagi e anche dei nuovi ricoveri in terapia intensiva. Vediamo i dati principali: - +1597 nuovi casi (ieri erano +1434) - +14 in terapia intensiva (ieri erano +7 e due giorni fa +1) - +10 morti (ieri +4) - 94.186 tamponi fatti (ieri 95.990) - +163 dimessi/guaritiPer quanto riguarda i numeri totali: - 283.180 casi dall'inizio della pandemia - 211.885 dimessi/guariti - 35.587 morti - 35.708 attualmente positiviVediamo come gli attualmente positivi sono distribuiti tra le regioni: 8.452 in Lombardia 4.382 nel Lazio 3.611 in Emilia Romagna 3.742 in Campania 2.926 in Veneto 2.214 in Toscana 1.918 in Piemonte 1.603 in Sicilia 1.470 in Puglia 1.286 in ... Leggi su blogo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, salgono il numero dei malati, i ricoveri nelle terapie intensive e quelli negli altri reparti degli o… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: altri 1.434 contagi e 14 morti. 96mila i tamponi - rtl1025 : ?? Allenamenti sospesi, almeno fino a nuovo ordine: in casa #Torino è scattato l'allarme #Coronavirus. Dopo la posit… - Sanson538 : RT @FabRavezzani: De Laurentiis ha sintomi del Coronavirus, effettua il tampone e senza aspettare il risultato si presenta all’assemblea di… - AnnaOrr15 : RT @FabRavezzani: De Laurentiis ha sintomi del Coronavirus, effettua il tampone e senza aspettare il risultato si presenta all’assemblea di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Vaccino coronavirus, lo stop di AstraZeneca avrà conseguenze sugli altri? Corriere della Sera Coronavirus, 144 casi in provincia, si invita la popolazione alla prudenza

Sempre più preoccupante l’impennata del numero dei positivi al coronavirus in provincia di Trapani. Sono 144, concentrati principalmente tra Trapani, Salemi, Alcamo e Marsala Coronavirus la situazione ...

Scenari per l’aftermarket: Delphi Technologies e l’evoluzione del mercato

La pandemia Covid-19 ha portato molteplici cambiamenti nella nostra società, ma in che modo è stato colpito il nostro mercato, quello aftermarket? Come fronteggiare al meglio una situazione come quell ...

Sempre più preoccupante l’impennata del numero dei positivi al coronavirus in provincia di Trapani. Sono 144, concentrati principalmente tra Trapani, Salemi, Alcamo e Marsala Coronavirus la situazione ...La pandemia Covid-19 ha portato molteplici cambiamenti nella nostra società, ma in che modo è stato colpito il nostro mercato, quello aftermarket? Come fronteggiare al meglio una situazione come quell ...