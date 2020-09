Coronavirus, altri 11 contagiati dal Covid in Abruzzo (Di giovedì 10 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 3.932 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 11 nuovi casi (di età compresa tra 20 e 70 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2947 dimessi/guariti (+4 rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2934 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 513 (+7 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Vaccino coronavirus, lo stop di AstraZeneca avrà conseguenze sugli altri? Corriere della Sera BRASILE, SAN PAOLO

Roma, 10 set - Nella martoriatissima America Latina, è ancora il Brasile il Paese a presentare il bilancio più pesante sia in termini di vite umane che di contagi sul fronte della pandemia da Covid-19 ...

Terni, altri cinque casi positivi al Coronavirus. C'è anche una neo-mamma

Nella città di Terni si registrano cinque nuovi casi positivi al Coronavirus. Il dato è riportato nella dashboard regionale di giovedì 10 settembre. Si tratta di tre donne, una cinquantenne con sintom ...

