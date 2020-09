Coronavirus, al 9 settembre in Abruzzo registrati altri 5 casi (Di giovedì 10 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 3921 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi* (di età compresa tra 21 e 67 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. *(il totale risulta inferiore di 3 unità, in quanto sono stati sottratti 3 casi risultati già in carico ad altra Regione) Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2943 dimessi/guariti (+19 rispetto a ieri, di cui 17 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2926 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati ... Leggi su abruzzo24ore.tv

