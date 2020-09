Coronavirius, stabile la media dei nuovi contagi (1597), 10 le vittime. Salgono le terapie intensive (Di giovedì 10 settembre 2020) Prosegue con una costanza disarmante la media dei nuovi contagi quotidiani – così come quella dei nuovi decessi – nel Paese. Ed anche oggi infatti la Protezione civile, nell’amplificare quanto raccolto dal ministero della salute, informa che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1597 casi di coronavirus. Se nel Lazio si parla di 163 nuovi positivi e di un morto, in Lombardia sono stati invece 245 i nuovi contagi, con 1 vittima. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza il bilancio italiano conta 283.180 contagi e ben 35.587 vittime, comprese le nuove 10 registrate nelle ultime 24 ore. Fa venire i brividi sulla schiena apprendere invece che, solo da ieri, nelle ... Leggi su italiasera

