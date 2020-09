Corona virus: Italia, 35708 attualmente positivi a test (+974 in un giorno) con 35587 decessi (10) e 211885 guariti (613). Totale di 283180 casi (1597) Dati della protezione civile (Di giovedì 10 settembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 35708 attualmente positivi a test (+974 in un giorno) con 35587 decessi (10) e 211885 guariti (613). Totale di 283180 casi (1597) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Aumentano ancora i casi di coronavirus nel Palermitano. In particolare negli ultimi giorni si sono registrati 3 nuovi contagi a Terrasini ed una nuova persona positiva a Capaci. Il totale dei casi, du ...(ANSA) - TRIESTE, 10 SET - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 39 nuovi contagi da coronavirus. Dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus in regione salgono quind ...