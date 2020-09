Cormezz: Milik, inalterata la distanza tra Roma e Napoli. Il polacco incerto su Lipsia e Fiorentina (Di giovedì 10 settembre 2020) Non si smuove nulla nella trattativa tra Napoli e Roma per Milik. La distanza tra domanda e offerta resta inalterata. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. “A Milano c’era anche Fienga, i contatti con la Roma per l’affare Milik vanno avanti ma le distanze restano inalterate, l’inserimento di giocatori per la Primavera non convince il Napoli che continua a chiedere 15 milioni più 5 di bonus e non ha ancora l’accordo con Under“. Milik non è convinto neanche delle alternative, che sarebbero Lipsia e Fiorentina. “Mentre il giro d’attaccanti e la trattativa con la Roma non decolla, la Fiorentina e il ... Leggi su ilnapolista

