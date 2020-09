Controllo della febbre a casa e a scuola, la regione Piemonte raddoppia il termometro (Di giovedì 10 settembre 2020) «Si raccomanda a tutte le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte di adoperarsi con ogni mezzo a disposizione al fine di procedere alla misurazione della temperatura agli studenti prima dell’inizio dell’attività didattica e ordina alle scuole di ogni ordine e grado, nel caso non si riesca a provvedere alla raccomandazione di cui sopra, di verificare giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura corporea agli alunni da parte delle famiglie prima dell’entrata nei plessi». Con questa ordinanza, emanata nel tardo pomeriggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Controllo della Paris Hilton appoggia #FreeBritney: "Non è giusto non avere il controllo della propria vita" MTV.IT Quante volte paghiamo il piano industriale di Alitalia? E, soprattutto, quanto sono già costate le varie versioni? Per la Cub decine di milioni

Quanto è costato alle casse pubbliche l’elaborazione del piano (o dei diversi piani, ancora non si è capito) industriale della New-Co Alitalia, considerando sia i soldi spesi il periodo nel quale si i ...

LOTITO: "De Laurentiis distante da me, avevo la mascherina. Domani farò il tampone"

Estate tutt'altro che tranquilla per il patron granata Claudio Lotito che, dopo la fallimentare stagione della Salernitana e la forte contestazione della piazza, dovrà ora sottoporsi nuovamente al tam ...

