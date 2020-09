Controlli fiscali: ripresa da giugno, ecco chi rischia sanzioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo di giugno ricominciano i Controlli fiscali. Cosa succederà alla ripresa degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate? Controlli fiscali: si riprede dal primo giugno Una norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato i Controlli fiscali fino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo giugno 2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli ... Leggi su termometropolitico

Dimmi che auto compri e ti dirò chi sei. Ovviamente non propriamente è così ma rende l'idea di come l'occhio lungo del Fisco vada a sbirciare ogni qualvolta venga acquistata una macchina da parte di u ...

L’Agenzia delle Entrate ha in mente di trasformare il cassetto in un borsellino fiscale

. Questo orientamento è dovuto aal fatto di consentire un maggiore controllo sui tanti crediti di imposta cedibili a terzi. Il cassetto fiscale non scomparirà ma verrà ampliato. Il progetto è in itine ...

