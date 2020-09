Contro l'egemonia culturale dei finti anticasta, io voto No (Di giovedì 10 settembre 2020) Come ho scritto su Twitter, votare “Sì” al referendum sul taglio dei parlamentari aspettando una riforma organica successiva è come eliminare le scale del proprio palazzo senza avere idea di quando verrà installato l’ascensore.Confidare poi in una legge elettorale - ordinaria, ovviamente - che corregga le storture di una riforma costituzionale è un’affermazione che farebbe sobbalzare dalla sedia uno studente di Scienze Politiche del primo anno.La verità è che - nonostante le arrampicate sugli specchi di chi a sinistra, in nome della tenuta di governo, si sente costretto a votare “Sì” - stiamo per fare un salto nel vuoto.E stiamo per farlo per via di un’ideologia, quella del Movimento 5 stelle, divenuta culturalmente egemone. Soltanto due anni fa Davide Casaleggio giudicava ... Leggi su huffingtonpost

