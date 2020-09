Conte, Ritorno a Scuola Sarà un Successo per il Paese. Basta Pessimismi (Di giovedì 10 settembre 2020) “Non c’è alcun motivo per essere pessimisti, perché per la Scuola abbiamo fatto in pochi mesi ciò che in decenni non è stato fatto, stanziando da gennaio a oggi 7 miliardi di euro, di cui 2,9 solo per la ripartenza”. Le parole del premier Giuseppe Conte al ‘Foglio’ sul Ritorno a Scuola. “Per adesso nessuno in Europa ha dedicato così tante risorse per la ripresa quanto noi. I disagi ci sono stati alla riapertura in ogni Paese del mondo, solo per fare un esempio a noi più vicino in Francia e in Germania a poche ore dalla ripartenza si sono già dovute chiudere le scuole nelle quali erano scoppiati focolai. Non è su questo che dovrà essere valutata l’efficacia della nostra ... Leggi su youreduaction

