Conte: l'Italia è con Merkel, aspettiamo spiegazioni su Navalny (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - Sul caso Navalny "la posizione del governo tedesco, che peraltro esercita in questo semestre la presidenza della Ue, coincide con quella Italiana e europea. E' necessario fare piena luce su quanto accaduto, e perseguire i responsabili di un attentato di tale gravità contro un esponente dell'opposizione". Lo ha affermato in un'intervista al Foglio quotidiano il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Il presidente Putin mi ha anticipato che avrebbe costituito una commissione di inchiesta e si è detto pronto a collaborare con le autorità tedesche", ha sottolineato il premier. "La collaborazione è la via migliore per scongiurare che questa drammatica vicenda possa incidere negativamente sui rapporti tra l'Unione europea e la Russa". Leggi su agi

