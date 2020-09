Conte e Azzolina fanno il punto sul rientro a scuola post-Covid. La ministra: potranno esserci sospensioni ma no allarmismi (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto l'attesa conferenza stampa sulla riapertura della scuola nel cortile di Palazzo Chigi, mentre non si placano le polemiche di dirigenti scolastici, famiglie e insegnanti, secondo i quali attualmente non ci sono le condizioni per rispettare la scadenza del 14 settembre. Accanto al premier la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, la collega ai Trasporti Paola De Micheli e il ministro della Sanità Roberto Speranza, che hanno fatto il punto sul rientro in aula in "piena sicurezza" dopo oltre 6 mesi di stop. "L'anno scolastico ricomincerà e ricomincerà regolarmente dal 14 settembre anche se alcune regioni, nella loro discrezionalità e autonomia, hanno scelto di posticipare questa riapertura. ... Leggi su ilfogliettone

