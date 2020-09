Conte: così modernizzeremo l'Italia, per la sanità investimenti senza precedenti (Di giovedì 10 settembre 2020) Nelle linee guida sul Recovery plan a cui sta lavorando il governo, obiettivo prioritario saranno i giovani, le famiglie e soprattutto la sanità. Lo ha ribadito il Presidente del Consiglio in una ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Conte così Gravina speranzoso: «Parlato con Conte, cos’abbiamo in mente per la riapertura degli stadi» Juventus News 24 Leonardo e Boeing, cosa faranno Cdp, Invitalia e Mise per Grottaglie

Il ruolo potenziale di Cdp, Invitalia e Mise per attutire eventuali effetti negativi per lo stabilimento di Leonardo a Grottaglie (Taranto) per la decelerazione delle commesse di Boeing. Che cosa è em ...

Conte: così modernizzeremo l'Italia, per la sanità investimenti senza precedenti

Nelle linee guida sul Recovery plan a cui sta lavorando il governo, obiettivo prioritario saranno i giovani, le famiglie e soprattutto la sanità. Lo ha ribadito il Presidente del Consiglio in una inte ...

