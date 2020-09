Condono del lavoro in nero: quanto costa la sanatoria (Di giovedì 10 settembre 2020) Trecento euro mensili nei settori dell’agricoltura e 156 euro in quello domestico. Ecco quanto costa il Condono sul lavoro in nero scaduto il 15 agosto. È il prezzo che devono pagare i datori di lavori che hanno accettato la sanatoria, in forma di retribuzioni e contributi sui periodi di lavoro pregressi regolarizzati. Condono del lavoro in nero: la distribuzione della cifra Di questa somma un terzo sarà distribuita al Fisco e due terzi all’Inps, a loro volta divisi in contributi e un’altra parte di retribuzione restituita ai lavoratori. La misura adottata per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro in nero si è declinata in due ... Leggi su quifinanza

MassimGiannini : Il #Pd approva la linea del si al #Referendum2020 con il silenzio-assenso. La stessa procedura che in genere si ado… - CarenteStella : RT @sarahross71: @fattoquotidiano Parlateci anche dei 45 milioni di Arcuri. E del condono al suocero di Conte. - principesambuco : @pascar21 @junews24com Ehm lo sapete vero che essere condannati é peggio del condono? Voi juventini siete gli ultim… - calvinmilan : @linda_mancino @pinkamolly @magi701 Di Maio quello dell'impeachment? Del noi non siamo casta? Dei due mandati? Del… - arbidani : RT @sarahross71: @fattoquotidiano Parlateci anche dei 45 milioni di Arcuri. E del condono al suocero di Conte. -

Ultime Notizie dalla rete : Condono del Abusi edilizi, condono e limite volumetrico di 750 mc: occhio alle regole! Il frazionamento è vietato ingenio-web.it Il condono balneare: il regalino del governo agli stabilimenti

Gli stabilimenti balneari che non hanno pagato la concessione demaniale l’avranno scampata. Il governo, guarda caso alla vigilia di Ferragosto, ha regalato un bel condono ai balneatori. Il cosiddetto ...

La stalla fantasma tiene ancora banco

Una stalla inesistente, a Grosio, per la quale venne chiesto il condono nel 1986. Il Comune prima aveva detto di no, ma poi ritenne di concederlo, nonostante la vicina avesse messo in guardia l’ammini ...

Gli stabilimenti balneari che non hanno pagato la concessione demaniale l’avranno scampata. Il governo, guarda caso alla vigilia di Ferragosto, ha regalato un bel condono ai balneatori. Il cosiddetto ...Una stalla inesistente, a Grosio, per la quale venne chiesto il condono nel 1986. Il Comune prima aveva detto di no, ma poi ritenne di concederlo, nonostante la vicina avesse messo in guardia l’ammini ...