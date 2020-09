Condannata per spaccio, favoreggiamento della prostituzione e collaboratrice della Kyenge – Nuove bufale su Pontassieve (Di giovedì 10 settembre 2020) Il mondo delle bufale è un attimo fugace: ti giri e pem! Un fatto di cronaca viene farcito di bufale sempre più assurde in una gara a chi la spara la bufalona più grossa. Condannata per spaccio, favoreggiamento della prostituzione e collaboratrice della Kyenge – Nuove bufale su PontassievePerché ovviamente, più grossa è la sparata, più viralizzabile è la storia. E nel bizzarro elenco di accuse alla donna di Pontassieve accusata dell’aggressione al Senatore ed ex Ministro Matteo Salvini, ecco che vengono aggiunte le accuse posticce ... Leggi su bufale

