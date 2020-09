“Con le regole della Regione Lombardia, Silvio Berlusconi ha rischiato di non poter essere ricoverato” (Di giovedì 10 settembre 2020) MILANO – Se l’ex premier Silvio Berlusconi fosse stato in una Rsa, secondo i dettami delle delibere della Regione Lombardia, non si sarebbe potuto ricoverare in ospedale per combattere il virus. E’ la tesi della consigliera dem lombarda Carmela Rozza, intervenuta oggi in aula a Palazzo Pirelli sulla mozione con cui la maggioranza lombarda ‘coinvolge’ il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per accertare, tramite un dossier articolato, le reali responsabilità della malagestione della pandemia. Leggi su dire

crocerossa : Prorogate fino al 7 ottobre le regole per il contenimento dell'emergenza #Covid19 con alcune novità in vigore a par… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Nell'#ordinanza 85 tutte le regole in tema di trasporto pubblico locale. Recepite le nuove di… - LegaSalvini : DISASTRO CONTE-LAMORGESE, RIVELAZIONE CHOC! ??????“CON LE 1.200 PERSONE CHE C'ERANO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO SI… - Vale03010807 : RT @giuseppemucci2: @colette_grr @MMmarco0 Ah se la mettiamo così ti do ragione. Non ci sono colpevoli magari qualche irresponsabile ma no… - Norbertus1860 : RT @Carlo_bis: Tremonti: 'Noi abbiamo avuto 30anni di globalizzazione fatta da 1setta di fanatici che hanno creato 1mondo nel quale l'unica… -