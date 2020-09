Con le nuove norme stradali le biciclette avranno sempre la precedenza (Di giovedì 10 settembre 2020) È arrivato il sì del Senato e l’approvazione ora è al vaglio della Camera, ma c’è da scommettere che presto le nuove norme stradali inserite nel Decreto Semplificazione saranno realtà. Oltre alla novità degli autovelox in città, il pacchetto prevede diverse norme a tutela dei ciclisti, in particolare di chi usa la bicicletta come mezzo di trasporto urbano quotidiano. Di fatto, una piccola rivoluzione o una «mini-riforma», come la definisce Asaps sul portale della sicurezza stradale, dove scrive che «nel testo del disegno di legge sono state introdotte numerose e importanti novità per il codice della strada». Ma si parla anche di importanti sanzioni per coloro che non lo rispettano. Le nuove ... Leggi su gqitalia

emergenzavvf : Spesso la velocità con cui si spegne un rogo può fare la differenza, e i #vigilidelfuoco lo sanno bene: nella clip… - nzingaretti : Liliana #Segre compie oggi 90 anni. Grazie per aver illuminato le nostre coscienze e le Istituzioni con il suo inse… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Nell'#ordinanza 85 tutte le regole in tema di trasporto pubblico locale. Recepite le nuove di… - gabrielsniceass : @AnaUlcinj è uscito un articolo di gabriel con sue foto nuove - michelerizzi3 : RT @GioSallusti: Con le nuove regole politicamente corrette e “inclusiviste”, questo film non avrebbe mai vinto l’#Oscar. L’Academy ormai è… -

Ultime Notizie dalla rete : Con nuove Crucial punta in alto con le sue nuove RAM ad elevate prestazioni Tom's Hardware Italia Borse europee nervose, Bce lascia tassi invariati. Euro si rafforza

Seduta all'insegna del nervosismo per le Borse europee che hanno più volte cambiato direzione, mentre sale l'attesa per la riunione della Bce, in calendario nelle prossime ore. Nelle stime degli anali ...

Navalny, Pompeo: "L'ordine di avvelenarlo è venuto da alti funzionari russi"

10 settembre 2020 L'ordine di avvelenare l'oppositore del Cremlino Aleksei Navalny e' probabilmente partito da "alti funzionari russi". Lo ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo. Penso ...

Seduta all'insegna del nervosismo per le Borse europee che hanno più volte cambiato direzione, mentre sale l'attesa per la riunione della Bce, in calendario nelle prossime ore. Nelle stime degli anali ...10 settembre 2020 L'ordine di avvelenare l'oppositore del Cremlino Aleksei Navalny e' probabilmente partito da "alti funzionari russi". Lo ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo. Penso ...