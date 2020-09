“Con la lingua?!”. Venezia bollente, il bacio tra le due della tv scatena i fotografi e i presenti (Di giovedì 10 settembre 2020) Amore o provocazione? Nessuno lo sa con certezza. Siamo a Venezia, durante l’ottava giornata per la 77esima edizione del Festival. Una serata infuocata dall’arrivo sul red carpet di Elisa De Panicis e Mila Suarez. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scambiate un passionale bacio saffico a favore di telecamere, finendo al centro delle polemiche. Come ogni anno, la presenza di soubrette e influencer sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia crea non poche polemiche. Gli utenti del web, che vedono sfilare volti noti dei social networks, avvolti in vestiti preziosi e spesso dalle trasparenze azzardate, rimangono piuttosto sconcertati e commentano molto negativamente la presenza dei ‘non addetti ai lavori’ ad un evento così importante a livello mondiale. Quando ieri, nel corso ... Leggi su caffeinamagazine

