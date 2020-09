Comprereste un vaccino anti Covid da Putin? (Di giovedì 10 settembre 2020) AstraZeneca ha messo in pausa per alcuni giorni i suoi test sulla fase tre della sperimentazione di un virus contro il Covid19: uno dei volontari avrebbe mostrato segni di una reazione avversa. Nulla di grave: è possibile che sia affetto da una malattia diversa. Società britannica-svedese, la AstraZeneca da aprile ha attivato una collaborazione con l’Oxford Vaccine Group della omonima Università per un vaccino considerato tra i tre più promettenti tra gli oltre 200 proposti in tutto il mondo. L’annuncio ha fatto seguito a quello di una solenne dichiarazione che proprio AstraZeneca aveva proposto l’8 settembre, insieme a otto aziende farmaceutiche di rilevanza internazionale: BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson&Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Pfizer, Sanofi, statunitensi e non solo, tutte coinvolte ... Leggi su linkiesta

