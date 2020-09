Compie 90 anni la senatrice Liliana Segre, testimone degli orrori della Shoah (Di giovedì 10 settembre 2020) Nel giorno del suo compleanno, Liliana Segre commenta il feroce pestaggio del giovane Willy: “Una barbarie assoluta”. Odio e paura ancora da estirpare Oggi si festeggia il coraggio della senatrice a vita, Liliana Segre, testimone vivente degli orrori della Shoah. Durante una telefonata, Sergio Mattarella ci tiene a ringraziarla per ‘la sua alta e preziosa testimonianza contro l’odio e la violenza‘. L’odio da estirpare E proprio in un giorno come questo, in cui si festeggia una vita lunga e difficile, che Liliana Segre non può fare a meno di interrogarsi sui fatti avvenuti nei giorni scorsi:’Terribile. Il pestaggio di quel ... Leggi su zon

chetempochefa : “Mi hanno insegnato che chi salva una vita salva il mondo intero.” Oggi compie 90 anni una donna straordinaria: fa… - caritas_milano : 'La parola indifferenza è più grave della parola violenza.' Auguri di buon compleanno alla senatrice a vita… - repubblica : Buon compleanno a #LilianaSegre. Nata a Milano il #10settembre del 1930, la senatrice a vita, compie oggi 90 anni.… - andzerb : RT @LaStatale: Auguri a #LilianaSegre che oggi compie 90 anni. Ogni volta che la senatrice a vita è stata ospite de @LaStatale le sue parol… - ilventomatteo : RT @caritas_milano: 'La parola indifferenza è più grave della parola violenza.' Auguri di buon compleanno alla senatrice a vita #LilianaSe… -

Ultime Notizie dalla rete : Compie anni IL PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE COMPIE 98 ANNI MarsicaWeb Segre: Sala, Milano ti sarà sempre grata

La senatrice a vita, Liliana Segre, oggi compie 90 anni e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, le ha augurato buon compleanno con un tweet. "Il 10 settembre 1930 nasceva a Milano Liliana Segre, una do ...

Gli auguri di Mattarella alla Senatrice a vita Liliana Segre che compie 90 anni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina alla senatrice a vita Liliana Segre. Formulandole auguri affettuosi per il suo novantesimo compleanno, l’ha ringraziata pe ...

La senatrice a vita, Liliana Segre, oggi compie 90 anni e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, le ha augurato buon compleanno con un tweet. "Il 10 settembre 1930 nasceva a Milano Liliana Segre, una do ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina alla senatrice a vita Liliana Segre. Formulandole auguri affettuosi per il suo novantesimo compleanno, l’ha ringraziata pe ...