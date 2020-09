Commercialisti: revocato sciopero dopo incontro al Mef (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 10 SET - revocato lo sciopero dei Commercialisti, indetto dai sindacati, e col sostegno del Consiglio nazionale,: dopo le aperture del ministero dell'Economia su moratoria per le ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia ANSA

