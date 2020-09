Come ripartirà la scuola in Italia (ma non tutti tornano sui banchi il 14 settembre) (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza con la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e con quella dei Trasporti Paola De Micheli, ha annunciato che gli studenti Italiani rientreranno a scuola in totale sicurezza da lunedì 14 settembre. In realtà, per alcuni studenti la prima campanella è già suonata (in Alto Adige a Vò Euganeo, primo comune Italiano a registrare un decesso per Covid il 21 febbraio scorso le porte degli istituti si sono riaperte lunedì 7 settembre) e in altre regioni i Governatori hanno deciso di posticipare il rientro al 24 settembre, dopo che le aule scolastiche saranno state sede di seggi per le elezioni regionali e per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari), La situazione delle ... Leggi su nextquotidiano

antoniomurzio : Come ripartirà la #scuola in #Italia (ma non tutti tornano sui banchi il 14 settembre) - CorriereAlbaBra : Anche se la responsabilità della rilevazione della temperatura degli studenti è stata affidata dal Governo alle sin… - SimiWonderland : RT @crucant: #SettembreCon Felicità a #CasaLettori La felicità è come un treno senza orario: ne passa uno ogni tanto. Non puoi prevederne… - crucant : #SettembreCon Felicità a #CasaLettori La felicità è come un treno senza orario: ne passa uno ogni tanto. Non puoi… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Nessun rinvio, la scuola ripartirà come previsto il 14 settembre in tutta Italia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Come ripartirà La scuola fra pandemia e lockdown: “Per ripartire sbarazziamoci delle rigidità e investiamo nel corpo docenti, è tempo di aggiornare il nostro modello educativo” il Dolomiti