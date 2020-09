Come organizzare il tuo torneo di esport su Twitch (Di giovedì 10 settembre 2020) Twitch Rivals (immagine: Twitch)Twitch, il portale live streaming di Amazon, sta rendendo più facile organizzare e tramettere le competizioni di esport. La piattaforma ha lanciato Versus, la versione beta di nuova suite di strumenti che offre ai creatori di campionati videoludici un modo rapido per creare competizioni, gestire e accettare le registrazioni dei partecipanti e trasmettere in streaming le sessioni di gioco. “Comprendiamo che non tutti gli organizzatori di competizioni hanno gli strumenti o le risorse necessarie per ospitare tornei di esport”, commenta Twitch presentando Versus: “È importante per noi garantire che questo avvenga responsabilizzando organizzatori e giocatori a tutti i livelli”. In ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Come organizzare Didattica a distanza: come organizzare e gestire la giornata di studio Today A Marsala l’arte è fimmina, talk show e musica il 12 settembre

E’ questo il nome del talk show, organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, con il patrocinio dell’Ars e del Comune di Marsala, e in collaborazione con il Rotary Club Marsala Lilibeo – Isole Ega ...

Lo smart working potrebbe continuare per molti italiani: i consigli per affrontarlo al meglio

Il fermo obbligatorio ha spinto molte aziende ad attivare (con anni di ritardo) la modalità dello smart working, portando il totale dei dipendenti coinvolti a circa 4 milioni di unità ad aprile. Eppur ...

