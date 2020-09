Come è stato ucciso Willy Monteiro: i risultati dell’autopsia (Di giovedì 10 settembre 2020) Lesioni al torace, al collo, all’addome, con conseguente shock. Traumi multipli e arresto cardiaco. Così è stato ucciso Willy Monteiro Duarte, 21 anni, italo-capoverdiano, massacrato di botte fino alla morte tra sabato e domenica scorsa nei pressi di Colleferro, una cittadina dei Castelli Romani, a sessanta chilometri dalla Capitale. L’autopsia eseguita all’istituto di medicina legale di Tor Vergata ha confermato che il giovane è morto dopo il pestaggio e sembra confermare il racconto dai tanti testimoni che avrebbero assistito alla rissa, nei pressi del pub “Due di picche”. Traumi distribuiti in tutto il corpo che hanno causato lo shock e l’arresto cardiaco. Come è stato ucciso Willy ... Leggi su nextquotidiano

Golpe in Cile, parla il testimone italiano: "Ecco come l'11 settembre provammo a salvare Allende"

Domani sera il Napoli ha in programma un'amichevole allo stadio San Paolo contro il Pescara e se i tamponi saranno negativi l'orientamento è di proseguire secondo programma. Il presidente del Napoli, ...

Salvini strattonato da una ventenne, gli strappa camicia e rosario

Salvini è stato strattonato da una ragazza durante la tappa a Pontassieve del tour elettorale in provincia di Firenze. La ragazza, una ventenne originaria del Congo, gli ha strappato la camicia e la c ...

